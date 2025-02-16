Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет участие в саммите европейских лидеров. Ранее его созвал Президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 16 февраля.

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Официальные представители отметили, что Кир Стармер примет участие во встрече и передаст ее результаты в Вашингтон, когда встретится с лидером США Дональдом Трампом.

"Для нашей национальной безопасности это момент, который выпадает раз в поколение, когда мы сталкиваемся с реальностью современного мира и угрозой, с которой мы сталкиваемся со стороны России. Очевидно, что Европа должна играть большую роль в НАТО, поскольку мы работаем с Соединенными Штатами, чтобы обеспечить будущее Украины и противостоять угрозе, с которой мы сталкиваемся со стороны России", — говорил Стармер.

По его словам, Британия будет работать над тем, чтобы обеспечить единство США и Европы.

Ожидается, что на встрече будут обсуждены попытки США отстранить европейских лидеров от мирных переговоров, позиция Европы относительно будущего членства Украины в НАТО, а также возможные варианты предоставления Украине гарантий безопасности.

Напомним, Макрон инициировал проведение срочного саммита европейских лидеров в Париже, на котором одной из основных тем станут последние заявления Трампа.

Также сообщается, что на саммите будут представители Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны.