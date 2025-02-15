Екстрений саміт лідерів ЄС — Макрон хоче обговорити останні заяви Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон ініціював проведення термінового саміту європейських лідерів у Парижі. Ймовірно, однією з головних тем обговорення стануть останні заяви президента США Дональда Трампа.

Про це пише Politico з посиланням на слова глави МЗС Польщі Радослава Сікорського.

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Сікорський наголосив, що очікує серйозного обговорення лідерами ЄС викликів, які ставить президент США Трамп.

"Я дуже радий, що президент Макрон покликав наших лідерів до Парижа", — сказав він.

Голова МЗС Польщі також зазначив, що у Трампа є своя тактика ведення переговорів, яку можна порівняти з військовою стратегією, що використовується в Росії.

"Президент Трамп має метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм": ти натискаєш, дивишся, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію… І ми повинні відповісти", — каже польський міністр.

За інформацією від двох посадовців ЄС, екстрена зустріч відбудеться в понеділок, 17 лютого. Поки не зрозуміло, чи участь у ній візьмуть усі лідери ЄС, чи лише окрема група країн, а також чи буде запрошений інші європейські лідери, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Пізніше Сікорський заявив, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок поїде на зустріч за запрошенням Макрона.

"Ми повинні продемонструвати нашу силу та єдність", — написав він у соцмережах.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що дратуватись через виступ віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки європейським лідерам немає причин. У своїй промові Венс сказав, що Європа відійшла від цінностей.