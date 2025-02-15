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Макрон через заяви Трампа скликав екстрений саміт лідерів ЄС

15 февраля 2025 20:12
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Екстрений саміт лідерів ЄС — Макрон хоче обговорити останні заяви Трампа
термінова новина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Франції Еммануель Макрон ініціював проведення термінового саміту європейських лідерів у Парижі. Ймовірно, однією з головних тем обговорення стануть останні заяви президента США Дональда Трампа.

Про це пише Politico з посиланням на слова глава МЗС Польщі Радослава Сікорського.

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Сікорський наголосив, що очікує серйозного обговорення лідерами ЄС викликів, які ставить президент США Трамп.

"Я дуже радий, що президент Макрон покликав наших лідерів до Парижа", — сказав він.

Голова МЗС Польщі також зазначив, що у Трампа є своя тактика ведення переговорів, яку можна порівняти з військовою стратегією, що використовується в Росії.

"Президент Трамп має метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм": ти натискаєш, дивишся, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію… І ми повинні відповісти", — підсумував польський міністр.

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