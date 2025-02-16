У МЗС Франції підтвердили проведення саміту лідерів ЄС 17 лютого

Голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у неділю, 16 лютого, підтвердив проведення екстреного саміту європейських лідерів. Представники ключових країн завтра у Парижі обговорять ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Про це пише Le Figaro.

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За словами Барро, президент Франції Емманюель Макрон запросив до Парижа лідерів "основних європейських країн" для обговорення "європейської безпеки". Водночас він не уточнив, про які саме країни йдеться.

У матеріалі зауважили, що зустріч відбудеться після того, як віцепрезидент США Джей-Ді Венс під час Мюнхенської безпекової конференції висунув звинувачення в бік Європейського Союзу, зокрема, щодо "неповаги до свободи слова".

Також видання вважає, що заяви американського політика можуть бути підтвердженням того, що США розглядають можливість переговорів щодо України без європейців.

За даними Reuters, на саміті будуть представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Данії, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни.

Раніше про плани Франції скликати екстрене засідання у Парижі писало видання Politico. Там посилалися на слова глави МЗС Польщі Радослава Сікорського.

А президент США Дональд Трамп наголосив, що європейські лідери не мають "дратуватися" через виступ Венса на конференції у Мюнхені.