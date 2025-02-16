В МИД Франции подтвердили проведение саммита лидеров ЕС 17 февраля

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в воскресенье, 16 февраля, подтвердил проведение экстренного саммита европейских лидеров. Представители ключевых стран завтра в Париже обсудят ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Об этом пишет Le Figaro.

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По словам Барро, президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил в Париж лидеров "основных европейских стран" для обсуждения "европейской безопасности". При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

В материале отметили, что встреча состоится после того, как вице-президент США Джей-Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности выдвинул обвинения в сторону Европейского Союза, в частности, относительно "неуважения к свободе слова".

Также издание считает, что заявления американского политика могут быть подтверждением того, что США рассматривают возможность переговоров по поводу Украины без европейцев.

По данным Reuters, на саммите будут представители Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны.

Ранее о планах Франции созвать экстренное заседание в Париже писало издание Politico. Там ссылались на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского.

А президент США Дональд Трамп подчеркнул, что европейские лидеры не должны "раздражаться" из-за выступления Вэнса на конференции в Мюнхене.