Стармер готов разместить войска Британии в Украине для обеспечения мира

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов и хочет разместить свои войска в Украине. Целью является обеспечение мирного соглашения.

Об этом Кир Стармер написал в колонке для The Telegraph.

Читайте также:

Войска Британии в Украине

"Я говорю это не просто так. Я очень глубоко чувствую ответственность, которая связана с потенциальной угрозой для британских военнослужащих. Но любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины — это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности этой страны. Конец этой войны, когда он наступит, не может стать лишь временной паузой перед тем, как Путин снова нападет", — подчеркнул Стармер.

По его словам, Великобритания готова работать над гарантиями безопасности для Украины "по крайней мере до 2030 года". В частности, речь идет о поддержке воинов ВСУ на сумму три миллиарда фунтов стерлингов в год.

Стармер отметил, что слабость ведет к войне, поэтому необходимо активизироваться.

"Эти решающие дни, что впереди, определят будущую безопасность нашего континента. Как я скажу в Париже, мир приходит через силу. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне. Это момент, когда мы все должны активизироваться — и Великобритания сделает это, потому что это правильно ради ценностей и свобод, которыми мы дорожим, и потому что это фундаментально важно для нашей собственной национальной безопасности", — добавил премьер.

Напомним, Стармер присоединится к саммиту европейских лидеров, инициированному Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что есть готовность некоторых стран отправить миротворцев в Украину.