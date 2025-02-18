Зеленський пояснив, за якої умови Китай візьме участь у перемовинах щодо завершення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

КНР може бути одним з учасників перемовин щодо завершення російсько-української війни. Це станеться, якщо Китай погодиться надати Україні гарантії безпеки.

Таку заяву під час відеоспілкування із журналістами в понеділок, 17 лютого, зробив Президент України Володимир Зеленський.

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Президент України наголосив, що за столом перемовин будуть тільки ті, хто готовий допомагати Україні, зокрема гарантувати їй безпеку.

"Ми завжди говорили, що готові до присутності серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готовий взяти на себе відповідальність, як гарантії безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування в відновлення України", — заявив Зеленський.

Також голова держави додав, що Китай важливо залучати до тиску на Путіна, аби той завершив війну.

"Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю. І я думаю, що це здебільшого завдяки тому, що зараз пришвидшуються всі процеси. Ми не можемо бути проти того, коли країни, особливо країни глобального півдня, зацікавлені в тому, щоб допомагати Україні і тиснути на Росію", — зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Європа обов'язково має взяти участь у перемовинах щодо завершення війни в Україні. Для цього потрібно визначити спецпредставника, який братиме участь у переговорному процесі.

Раніше голова держави заявив, що України нічого не знала про перемовини в Саудівській Аравії. Брати участь у них і визнавати угоди, які укладуть без її участі, наша держава не буде.