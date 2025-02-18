Зеленский объяснил, при каком условии Китай примет участие в переговорах по завершению войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

КНР может быть одним из участников переговоров по завершению российско-украинской войны. Это произойдет, если Китай согласится предоставить Украине гарантии безопасности.

Такое заявление во время видеообщения с журналистами в понедельник, 17 февраля, сделал Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Участие Китая в переговорах по завершению войны

Президент Украины подчеркнул, что за столом переговоров будут только те, кто готов помогать Украине, в частности гарантировать ей безопасность.

"Мы всегда говорили, что готовы к присутствию серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готов взять на себя ответственность, как гарантии безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", — заявил Зеленский.

Также глава государства добавил, что Китай важно привлекать к давлению на Путина, чтобы тот завершил войну.

"Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая. И я думаю, что это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы. Мы не можем быть против того, когда страны, особенно страны глобального юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине и давить на Россию",— отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Европа обязательно должна принять участие в переговорах по завершению войны в Украине. Для этого нужно определить спецпредставителя, который будет участвовать в переговорном процессе.

Ранее глава государства заявил, что Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии. Участвовать в них и признавать соглашения, которые заключат без его участия, наше государство не будет.