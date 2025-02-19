Зеленський прокоментував переговори США і Росії в Саудівській Аравії

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії — Зеленський висловився
Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори представників Сполучених Штатів Америки та Росії у Саудівській Аравії. Він наголосив, що ніхто не роздратований.
Про це український лідер сказав на пресконференції у середу, 19 лютого.
Переговори в Саудівській Аравії
Зеленський заявив, що Україна готова до всього.
"Те, що вони обговорюють в Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив — це їхнє право. Хоча я вважаю, що США допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції. Ніхто не роздратований. Ми до всього готові", — наголосив глава держави.
За його словами, Путін та росіяни дуже радіють, оскільки обговорюються з ними питання.
"І вчора були вже сигнали з ними як "жертвою". Це щось нове", — додав український лідер.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії 18 лютого відбулася зустріч між делегаціями США та Росії, на якій сторони домовилися сформувати переговорні групи для обговорення війни в Україні.
Також Зеленський скасував свій візит до Саудівської Аравії. Він відбудеться у березні.
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