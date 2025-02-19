Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Переговори США та РФ у Саудівській Аравії — Зеленський висловився arrow

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії — Зеленський висловився

19 лютого 2025 13:07
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський прокоментував переговори США і Росії в Саудівській Аравії
Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори представників Сполучених Штатів Америки та Росії у Саудівській Аравії. Він наголосив, що ніхто не роздратований.

Про це український лідер сказав на пресконференції у середу, 19 лютого.

Читайте також:

Переговори в Саудівській Аравії

Зеленський заявив, що Україна готова до всього.

"Те, що вони обговорюють в Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив — це їхнє право. Хоча я вважаю, що США допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції. Ніхто не роздратований. Ми до всього готові", — наголосив глава держави.

За його словами, Путін та росіяни дуже радіють, оскільки обговорюються з ними питання. 

"І вчора були вже сигнали з ними як "жертвою". Це щось нове", — додав український лідер.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 18 лютого відбулася зустріч між делегаціями США та Росії, на якій сторони домовилися сформувати переговорні групи для обговорення війни в Україні.

Також Зеленський скасував свій візит до Саудівської Аравії. Він відбудеться у березні.

Володимир Зеленський США переговори Україна Росія
Реклама
Реклама
Реклама