Зеленский прокомментировал переговоры США и России в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры представителей Соединенных Штатов Америки и России в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что никто не раздражен.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции в среду, 19 февраля.

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Зеленский заявил, что Украина готова ко всему.

"То, что они обсуждают в Саудовской Аравии свои двусторонние вопросы, я говорил — это их право. Хотя я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции. Никто не раздражен. Мы ко всему готовы", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Путин и россияне очень радуются, поскольку обсуждаются с ними вопросы.

"И вчера были уже сигналы с ними как "жертвой". Это что-то новое", — добавил украинский лидер.

Напомним, в Саудовской Аравии 18 февраля состоялась встреча между делегациями США и России, на которой стороны договорились сформировать переговорные группы для обсуждения войны в Украине.

Также Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию. Он состоится в марте.