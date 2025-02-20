Москва хочет вернуть 6 млрд долларов — новые условия Кремля для США

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин работает над оптимизацией состава своей делегации для переговоров с Соединенными Штатами, пытаясь добиться максимальных уступок. Представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля заявил, что Россия определится с переговорщиком после того, как США назовут своего представителя.

Об этом сообщили аналитики Института исследования войны (ISW).

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По данным оппозиционного издания Meduza, Соединенные Штаты первыми сформировали свою делегацию на двусторонние переговоры, которые состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. В ответ Кремль попытался "подобрать подходящих" представителей для каждого из американских чиновников. Источники издания утверждают, что включение генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в состав делегации произошло по запросу США, которые требовали, чтобы российскую сторону представлял кто-то, кто "понимает" американскую политику.

Также в Кремле рассматривают возможность назначения помощника Путина Владимира Мединского, если к переговорному процессу присоединится украинская сторона. Он уже участвовал в российско-украинских переговорах в Стамбуле весной 2022 года. В то же время, пока переговоры ведутся только между США и Россией, поэтому его участие не является необходимым.

Кремль хочет экономических уступок от США

The Moscow Times сообщает, что Кремль настаивает на возвращении доступа к замороженным в США российским резервам Центрального банка, которые оцениваются в 6 миллиардов долларов. Также российская делегация требовала возобновления работы дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне и возвращения дипломатической собственности России, которую конфисковали США по подозрению в использовании для разведывательных операций.

Госсекретарь США Марко Рубио 18 февраля заявил, что США и Россия согласились на восстановление "функциональности своих миссий в Вашингтоне и Москве". Кремль пытается добиться экономических и дипломатических уступок от США, не связанных с войной в Украине, вероятно, чтобы впоследствии использовать это для давления на Киев и Запад.

Аналитики Института исследования войны считают, что если Соединенные Штаты согласятся на эти экономические и дипломатические условия без соответствующих уступок от Москвы по войне в Украине, это может снизить их влияние в дальнейших переговорах. Такой сценарий противоречит провозглашенной цели президента Дональда Трампа — достижению стабильного мира, который принесет выгоду США и Украине.

Напомним, недавно в Китае сделали заявление об окончании войны в Украине. Также Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно переговоров США и России в Саудовской Аравии.