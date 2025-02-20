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США выступили против использования термина "агрессор" об РФ, — FT

20 февраля 2025 15:30
Ольга Антоновская - редактор
США выступили против того, чтобы называть РФ "агрессором", — FT
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

США выступают против того, чтобы назвать Россию "агрессором" в заявлении G7 в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Штаты угрожают сорвать традиционную демонстрацию единства.

Об этом пишет Financial Times в четверг, 20 февраля.

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Как отмечает издание, администрация Трампа расходится во взглядах с союзниками относительно возложения на Москву ответственности за войну в Украине. В частности, пять официальных лиц подтвердили информацию о том, что США выступили против использования термина "агрессор" в отношении России.

"Представители США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые использовались лидерами G7 с 2022 года для описания конфликта", — говорится в материале.

В посольстве США в Киеве отказались прокомментировать это. Зато один из чиновников отметил в комментарии FT, что американцы действительно блокируют это высказывание, но над этим работают.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп сообщал о том, что Украина не завершит войну без его участия. Он также обвинил Зеленского в отказе провести в Украине выборы. Однако, согласно Конституции, выборы во время военного положения не проводятся.

Также Дональд Трамп заявил, что Россия "хорошо проявила себя на переговорах". По мнению американского лидера, РФ хочет завершить войну в Украине.

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