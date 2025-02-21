Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що мав "дуже хороші" розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Він додав, що розмови з українським лідером Володимиром Зеленським були "не дуже хороші".

Про це Трамп заявив у п'ятницю, 21 лютого, повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

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"У мене були дуже хороші розмови з Путіним. А з Україною я мав не дуже хороші розмови", — заявив американський лідер.

Варто нагадати, що Росія відома своїми пустими заявами, яким, певно, вірить Трамп. У зв'язку з цим він не хоче приймати заяви з боку Зеленського, які більше відповідають реальному стану речей.

Нагадаємо, в ООН розкритикувати заяву Дональда Трампа щодо "нелегітимності" Президента України Володимира Зеленського. Організація вважає його законним главою державищо, що згідно з Конституцією відповідає дійсності.

Крім того, США виступають проти того, щоб назвати Росію "агресором" у заяві G7 у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.