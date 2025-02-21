Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что имел "очень хорошие" разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он добавил, что разговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским были "не очень хорошие".

Об этом Трамп заявил в пятницу, 21 февраля, сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском языке.

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"У меня были очень хорошие разговоры с Путиным. А с Украиной я имел не очень хорошие разговоры", — заявил американский лидер.

Стоит напомнить, что Россия известна своими пустыми заявлениями, которым, вероятно, верит Трамп. В связи с этим он не хочет принимать заявления со стороны Зеленского, которые больше соответствуют реальному положению вещей.

Напомним, в ООН раскритиковали заявление Дональда Трампа о "нелегитимности" Президента Украины Владимира Зеленского. Организация считает его законным главой государства, что согласно Конституции соответствует действительности.

Кроме того, США выступают против того, чтобы назвать Россию "агрессором" в заявлении G7 в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.