Представник Трампа Майк Волц вимагає від України більше вдячності

Майк Волц. Фото: The Guardian

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп "дуже розчарований" Володимиром Зеленським, бо той "не скористався можливістю". Американська сторона закликала українського лідера повернутися до переговорів щодо угоди про корисні копалини.

Про це під час брифінгу заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у четвер, 20 лютого.

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Волц зазначив, що офіційний Київ нібито "образив" президента США своїми висловлюваннями. Також він закликав Зеленського повернутися до переговорів щодо угоди про корисні копалини.

Також Волц зробив низку інших заяв, повторив тезу про те, що тільки Трамп може зупинити війну. Про це американському лідеру ніби то сказали і Зеленський, і Путін. Він також назвав неприйнятними деякі заяви Зеленського на адресу Трампа.

"По-перше, має бути глибока вдячність за те, що зробили американський народ, платники податків, що зробив Трамп у свій перший термін і що ми зробили після цього. Тож деякі заяви, які лунають з Києва — відверто кажучи, образи в бік Трампа — є неприйнятними", — сказав Волц.

При цьому Волц не уточнив, про які заяви йдеться.

Крім того, американські та російські посольства, за його словами планують відновити роботу.

Волц також повідомив, що арсенали США виснажуються, а Україна має цінувати американську підтримку.

Водночас радник ухилився від запитання, хто більше винен у війні — Путін чи Зеленський. Він також не відповів на питання, чи вважає Путіна диктатором.

Раніше ми писали, що журнал The Economist випустив новий номер із обкладинкою, на якій зображені російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Там написано "Найгірший кошмар Європи".

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США та Росії. Вони досягнули домовленості щодо створення переговорних груп для обговорення війни в Україні.