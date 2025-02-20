Венс повідомив, чи виключають Україну з переговорного процесу

Джей ді Венс. Фото: NBC News

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс наголосив, що президент Дональд Трамп нікого не виключає з переговорного процесу. При цьому він висловив переконання, що переговори з Росією необхідні.

Про це Венс повідомив у четвер, 20 лютого.

Читайте також:

Венс пояснив політику Трампа

"Трамп не прибирає нічого зі столу під час переговорів щодо миру в Україні. Як ви хочете закінчити війну, якщо не будете говорити з Росією?", — зазначив Венс.

Американський віцепрезидент також повторив стратегічні цілі Трампа, а саме зупинити вбивства та принести довготривалий мир у Європу, щоб війна не розгорілася знову через місяць.

За його словами, мир в інтересах України, Росії, Європи та США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що промова Джей Ді Венса була "блискучою". Очільник Штатів зазначив, що Європа має бути обережною, але дратуватись через виступ Венса не варто.

Венс також поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначив глава держави, йшлося про ключові питання безпеки. За словами Зеленського, переговори були конструктивними.