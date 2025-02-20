Вэнс сообщил, исключают ли Украину из переговорного процесса

Джей ди Вэнс. Фото: NBC News

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп никого не исключает из переговорного процесса. При этом он выразил убеждение, что переговоры с Россией необходимы.

Об этом Вэнс сообщил в четверг, 20 февраля.

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"Трамп не убирает ничего со стола во время переговоров по миру в Украине. Как вы хотите закончить войну, если не будете говорить с Россией?" — отметил Вэнс.

Американский вице-президент также повторил стратегические цели Трампа, а именно остановить убийства и принести долговременный мир в Европу, чтобы война не разгорелась снова через месяц.

По его словам, мир в интересах Украины, России, Европы и США.

Напомним, Трамп заявил, что речь Джей Ди Вэнса была "блестящей". Глава Штатов отметил, что Европа должна быть осторожной, но раздражаться из-за выступления Вэнса не стоит.

Вэнс также пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметил глава государства, речь шла о ключевых вопросах безопасности. По словам Зеленского, переговоры были конструктивными.