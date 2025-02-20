The Economist показав нову обкладинку з Путіним та Трампом

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Журнал The Economist випустив новий номер із обкладинкою. На ній зображені президенти Росії та США, Володимир Путін та Дональд Трамп, під заголовком "Найгірший кошмар Європи".

Про це стало відомо з сайту журналу.

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Нова обкладинка The Economist. Фото: скріншот

Який вигляд має нова обкладинка The Economist

Так, на новій обкладинці журналу The Economist зображені російський президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп. Політики, ймовірно, проводять переговори.

При цьому обкладинка також має надпис — "Найгірший кошмар Європи".

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США та Росії. Сторони досягнули домовленості щодо створення переговорних груп для обговорення війни в Україні.

Також нещодавно у Китаї зробили заяву щодо закінчення війни в Україні. Також Президент України Володимир Зеленський висловився щодо переговорів США та Росії в Саудівській Аравії.