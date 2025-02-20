The Economist показал новую обложку с Путиным и Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Журнал The Economist выпустил новый номер с обложкой. На ней изображены президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, под заголовком "Худший кошмар Европы".

Об этом стало известно с сайта журнала.

Читайте также:

Новая обложка The Economist. Фото: скриншот

Как выглядит новая обложка The Economist

Так, на новой обложке журнала The Economist изображены российский президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп. Политики, вероятно, проводят переговоры.

При этом обложка также имеет надпись — "Худший кошмар Европы".

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России. Стороны достигли договоренности о создании переговорных групп для обсуждения войны в Украине.

Также недавно в Китае сделали заявление об окончании войны в Украине. Также Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно переговоров США и России в Саудовской Аравии.