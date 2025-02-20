Представитель Трампа Майк Волц требует от Украины больше благодарности

Майк Волц. Фото: The Guardian

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "очень разочарован" Владимиром Зеленским, потому что тот "не воспользовался возможностью". Американская сторона призвала украинского лидера вернуться к переговорам по соглашению о полезных ископаемых.

Об этом во время брифинга заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц в четверг, 20 февраля.

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Волц отметил, что официальный Киев якобы "оскорбил" президента США своими высказываниями. Также он призвал Зеленского вернуться к переговорам по соглашению о полезных ископаемых.

Также Волц сделал ряд других заявлений, повторил тезис о том, что только Трамп может остановить войну. Об этом американскому лидеру якобы сказали и Зеленский, и Путин. Он также назвал неприемлемыми некоторые заявления Зеленского в адрес Трампа.

"Во-первых, должна быть глубокая благодарность за то, что сделали американский народ, налогоплательщики, что сделал Трамп в свой первый срок и что мы сделали после этого. Поэтому некоторые заявления, которые звучат из Киева — откровенно говоря, оскорбления в сторону Трампа — являются неприемлемыми", — сказал Волц.

При этом Волц не уточнил, о каких заявлениях идет речь.

Кроме того, американские и российские посольства, по его словам планируют возобновить работу.

Волц также сообщил, что арсеналы США истощаются, а Украина должна ценить американскую поддержку.

В то же время советник уклонился от вопроса, кто больше виноват в войне — Путин или Зеленский. Он также не ответил на вопрос, считает ли Путина диктатором.

Ранее мы писали, что журнал The Economist выпустил новый номер с обложкой, на которой изображены российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Там написано "Худший кошмар Европы".

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России. Они достигли договоренности о создании переговорных групп для обсуждения войны в Украине.