Візит Трампа у Москву - що відомо

Трамп може приїхати до Путіна — ЗМІ назвали дату
Президент США Дональд Трамп має намір 9 травня приїхати до Москви. Він планує візит, щоб взяти участь в урочистостях із нагоди закінчення Другої світової війни.
Про це повідомляє видання Le Point.
Що відомо про візит Трампа до Москви
Журналісти стверджують, що візит Трампа до Москви може бути пов'язаний із можливою угодою про припинення війни в Україні.
"Якщо все піде добре для них і для їхнього загального плану, то 9 травня 2025 року стане днем їхнього тріумфу, тріумфу насамперед Путіна", — пише видання.
Раніше речниця адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт заявила, що початок переговорів між США та Росією є важливим кроком до завершення війни в Україні.
Також ми писали, що Росія вимагає від США економічних поступок у переговорах щодо закінчення війни в Україні.
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