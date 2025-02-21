Візит Трампа у Москву - що відомо

Президент США Дональд Трамп виступає перед виборцями. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп має намір 9 травня приїхати до Москви. Він планує візит, щоб взяти участь в урочистостях із нагоди закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє видання Le Point.

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Що відомо про візит Трампа до Москви

Журналісти стверджують, що візит Трампа до Москви може бути пов'язаний із можливою угодою про припинення війни в Україні.

"Якщо все піде добре для них і для їхнього загального плану, то 9 травня 2025 року стане днем ​​їхнього тріумфу, тріумфу насамперед Путіна", — пише видання.

Раніше речниця адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт заявила, що початок переговорів між США та Росією є важливим кроком до завершення війни в Україні.

Також ми писали, що Росія вимагає від США економічних поступок у переговорах щодо закінчення війни в Україні.