Визит Трампа в Москву - что известно

Президент США Дональд Трамп выступает перед избирателями. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен 9 мая приехать в Москву. Он планирует визит, чтобы принять участие в торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание Le Point.

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Что известно о визите Трампа в Москву

Журналисты утверждают, что визит Трампа в Москву может быть связан с возможным соглашением о прекращении войны в Украине.

"Если все пойдет хорошо для них и для их общего плана, то 9 мая 2025 года станет днем их триумфа, триумфа прежде всего Путина", — пишет издание.

Ранее пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что начало переговоров между США и Россией является важным шагом к завершению войны в Украине.

Также мы писали, что Россия требует от США экономических уступок в переговорах по окончанию войны в Украине.