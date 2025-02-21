Визит Трампа в Москву - что известно

Трамп может приехать к Путину — СМИ назвали дату
Президент США Дональд Трамп намерен 9 мая приехать в Москву. Он планирует визит, чтобы принять участие в торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.
Об этом сообщает издание Le Point.
Что известно о визите Трампа в Москву
Журналисты утверждают, что визит Трампа в Москву может быть связан с возможным соглашением о прекращении войны в Украине.
"Если все пойдет хорошо для них и для их общего плана, то 9 мая 2025 года станет днем их триумфа, триумфа прежде всего Путина", — пишет издание.
Ранее пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что начало переговоров между США и Россией является важным шагом к завершению войны в Украине.
Также мы писали, что Россия требует от США экономических уступок в переговорах по окончанию войны в Украине.
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