Трамп заявил, что не будет ехать в Москву 9 мая

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собираться ехать в Москву на 9 мая. Эту же информацию подтвердили и в России.

Об этом в соцсети Х сообщает корреспондент France 24 Фрейзер Джексон.

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В частности, сегодня французский журнал Le Point сообщил, что американский президент якобы присоединиться к российскому диктатору Владимиру Путину в Москве на праздновании 9 мая. Однако информация не подтверждается.

Первым утверждение СМИ опроверг спикер Путина Дмитрий Песков. Ему задали вопрос, достигнута ли такая договоренность, на что он сказал "нет". Вскоре ответил и сам Трамп.

"Нет, не поеду", — цитирует Трампа Фрейзер Джексон.

Пост кореспондента France 24. Фото: скриншот

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что имел "очень хорошие" разговоры с Владимиром Путиным. При этом добавил, что с украинским лидером Владимиром Зеленским разговоры были "не очень хорошие".

Также мы писали, что США выступают против того, чтобы называть Россию "агрессором" в заявлении G7 в годовщину третьего года полномасштабной войны, начатую РФ.