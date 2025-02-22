Трамп заявил, что хочет вернуть деньги, которые Байден предоставил Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Выступая на ежегодной конференции CPAC президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас активно общается с РФ и Украиной о прекращении войны. Он также отметил, что США хотят вернуть деньги, которые "глупый и некомпетентный Байден" отправил в Украину.

О заявлении Трампа информирует Telegram-канал Donald Trump на украинском.

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По словам американского президента, Европа предоставила Украине 100 миллиардов долларов, а США 350 миллиардов, и эти деньги надо вернуть.

"Пытаюсь вернуть деньги, потому что Европа дала 100 миллиардов. США дали 350 миллиардов. Но вот что хуже. Европа дала в форме займа. Они вернут свои деньги. Мы дали просто так. Поэтому хочу, чтобы нам что-то дали за все вложенные деньги", — сказал Трамп.

Он также отметил, что ведет активные переговоры с двумя сторонами, чтобы война прекратилась как можно скорее.