Трамп вважає, що його основним надбанням має бути миротворчість, а не завойовництво

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Виступаючи на конференції CPAC президент США Дональд Трамп заявив, в чому він бачить свій спадок для історії. Виявилось, що він не хоче бути грізною людиною.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

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За словами американського президента, він хотів би, щоб його спадок був миротворчим, а не завойовницьким.

"Сподіваюся, що моїм найбільшим спадком буде роль миротворця, а не завойовника. Я не хочу бути завойовником, не хочу бути грізним", — заявив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп зробив скандальну заяву, звинувативши Україну у війні. Згодом він опублікував ще одну заяву, де жорстко висловився й на адресу президента Володимира Зеленського.

Скандальні заяви Трампа викликали бурхливу реакцію у світі. Так The New York Post опублікував обкладинку з Путіним, назвавши його диктатором, а сенатор від Республіканської партії Том Тілліс звинуватив Путіна у війні та застеріг інших.