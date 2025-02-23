Трамп считает, что его основным достоянием должно быть миротворчество, а не завоевательство

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Выступая на конференции CPAC президент США Дональд Трамп заявил, в чем он видит свое наследие для истории. Оказалось, что он не хочет быть грозным человеком.

Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском.

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По словам американского президента, он хотел бы, чтобы его наследство было миротворческим, а не завоевательным.

"Надеюсь, что моим самым большим наследием будет роль миротворца, а не завоевателя. Я не хочу быть завоевателем, не хочу быть грозным", — заявил Трамп.

Напомним, недавно Дональд Трамп сделал скандальное заявление, обвинив Украину в войне. Впоследствии он опубликовал еще одно заявление, где жестко высказался и в адрес президента Владимира Зеленского.

Скандальные заявления Трампа вызвали бурную реакцию в мире. Так The New York Post опубликовал обложку с Путиным, назвав его диктатором, а сенатор от Республиканской партии Том Тиллис обвинил Путина в войне и предостерег других.