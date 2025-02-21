Трамп висловився щодо Зеленського - останні новини

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Відносини між США та Україною переживають новий кризовий етап після жорстких заяв американського президента Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського. При цьому лідер США і не заперечує той факт, що РФ напала на Україну.

Про це повідомила старший репортер Білого дому Дженіфер Джексон.

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"Ви знаєте, щоразу, коли я кажу: о, це не вина Росії, мене завжди критикують фейкові новини. Але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі. На них напав хтось набагато більший і сильніший, що погано робити, і ви не робите цього", — заявив Трамп.

Пост Дженіфер Джексон. Фото: скриншот

При цьому він підкреслив, що Росію начебто можна було так легко відмовити від цього.

"Це ніколи не повинно було бути війною, і всі ці мертві люди не повинні бути мертвими, і всі ці міста не повинні бути зруйновані прямо зараз", — додав Трамп.

Трамп назвав причину відсутності Зеленського на попередніх переговорах

В інтерв'ю радіо-шоу Браяна Кілміда Трамп зазначив, що український лідер "дуже ускладнює укладення угод" і що йому необов'язково бути на зустрічах для досягнення домовленостей.

Зокрема, американський президент піддав критиці поїздку міністра фінансів США Скотта Бессента до Києва, назвавши її "марною". Він також повідомив, що саме під час цього візиту Зеленському продемонстрували угоду щодо копалин, яка "шокувала" українську владу.

Трамп також неодноразово повторював тезу, що війни з Росією могло і не бути, а переговори Зеленського з Москвою були неефективними.

"Зеленський так погано впорався з переговорами", — заявив він, зазначивши, що якби Зеленський та Байден вели правильні переговори, Росія могла б бути відговорена від агресії.

Під час бесіди з Кілмідом він заявив, що "не намагається зробити Путіна приємнішим", але додав, що війни не повинно було бути, а Зеленський не має "козирів" для ефективних переговорів.

Крім того, Трамп відмовився відповідати, хто саме винен у руйнуванні українських міст.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відносини між Вашингтоном і Києвом серйозно постраждали, та назвав причину.

Раніше речниця адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт заявила, що початок переговорів між США та Росією є важливим кроком до завершення війни в Україні.