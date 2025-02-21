Трамп высказался относительно Зеленского - последние новости

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Отношения между США и Украиной переживают новый кризисный этап после жестких заявлений американского президента Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского. При этом лидер США и не отрицает тот факт, что РФ напала на Украину.

Об этом сообщила старший репортер Белого дома Дженифер Джексон.

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"Вы знаете, каждый раз, когда я говорю: о, это не вина России, меня всегда критикуют фейковые новости. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи. Зеленский говорил неправильные вещи.На них напал кто-то гораздо больше и сильнее, что плохо делать, и вы не делаете этого", — заявил Трамп.

Пост Дженифер Джексон. Фото: скриншот

При этом он подчеркнул, что Россию вроде бы можно было так легко отговорить от этого.

"Это никогда не должно было быть войной, и все эти мертвые люди не должны быть мертвыми, и все эти города не должны быть разрушены прямо сейчас", — добавил Трамп.

Трамп назвал причину отсутствия Зеленского на предыдущих переговорах

В интервью радио-шоу Брайана Килмида Трамп отметил, что украинский лидер "очень усложняет заключение соглашений" и что ему не обязательно быть на встречах для достижения договоренностей.

В частности, американский президент подверг критике поездку министра финансов США Скотта Бессента в Киев, назвав ее "бесполезной". Он также сообщил, что именно во время этого визита Зеленскому продемонстрировали соглашение по ископаемым, которое "шокировало" украинскую власть.

Трамп также неоднократно повторял тезис, что войны с Россией может было и не быть, а переговоры Зеленского с Москвой были неэффективными.

"Зеленский так плохо справился с переговорами", — заявил он, отметив, что если бы Зеленский и Байден вели правильные переговоры, Россия могла бы быть отговорена от агрессии.

Во время беседы с Килмидом он заявил, что "не пытается сделать Путина приятнее", но добавил, что войны не должно было быть, а Зеленский не имеет "козырей" для эффективных переговоров.

Кроме того, Трамп отказался отвечать, кто именно виноват в разрушении украинских городов.

Напомним, что недавно стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отношения между Вашингтоном и Киевом серьезно пострадали, и назвал причину.

Ранее пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что начало переговоров между США и Россией является важным шагом к завершению войны в Украине.