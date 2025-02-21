Трамп розізлився на Зеленського — яка причина

Дональд Трамп. Фото: Joe Camporeale/USA TODAY Sports/Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відносини між Вашингтоном і Києвом серйозно постраждали. Це сталося через відмову президента України Володимира Зеленського підписати угоду про видобуток корисних копалин.

Про це Марко Рубіо сказав в інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж.

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За словами Рубіо, ця угода була запропонована українській стороні як частина переговорів, що мали на меті забезпечення додаткових гарантій безпеки для України.

Однак після того, як ця пропозиція була зроблена, президент Зеленський відмовився від підписання, що шокувало Білий дім.

Держсекретар США розповів, що Трамп був роздратований таким рішенням, адже він особисто наполягав на необхідності повернути частину коштів, що були надані Україні у вигляді допомоги, оціненої в 200 мільярдів доларів. Після заяви Зеленського, що процес погодження угоди буде продовжено через законодавчі канали, через кілька днів стало відомо, що він відмовився від цієї угоди.

"Коли Зеленський звинувачує президента Трампа в дезінформації, це лише погіршує ситуацію. Трамп не готовий миритися з такою поведінкою", — підсумував Рубіо.

Нагадаємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа представила Україні оновлений проєкт угоди про корисні копалини.

Раніше ми писали, що речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Хьюз розкритикував Зеленського за те, що він не підписав угоду про корисні копалини. Українського лідера назвали "недалекоглядним".