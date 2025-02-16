Білий дім розкритикував Зеленського за відмову підписати угоду про корисні копалини

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Хьюз розкритикував Президента України Володимира Зеленського через те, що глава держави не підписав угоду про корисні копалини. Його назвали "недалекоглядним".

Про це повідомляє AP News у неділю, 16 лютого.

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Хьюз зазначив, що "Президент Зеленський є недалекоглядним щодо чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні".

За інформацією видання, адміністрація Дональда Трампа втомилася надсилати Україні додаткову допомогу. Хьюз наголосив, що угода щодо видобутку корисних копалин дасть змогу США компенсувати витрати, спрямовані на підтримку Києва, а також сприятиме економічному розвитку України.

За його словами, у Білому домі переконані, що тісні економічні зв’язки зі США стануть найнадійнішою гарантією від майбутньої агресії та важливим елементом тривалого миру.

"США це визнають, росіяни це визнають, і українці повинні це визнати", — додав Хьюз.

Нагадаємо, Трамп заявив про зацікавленість США у доступі до рідкісноземельних мінералів України та висловив прагнення контролювати ширший спектр корисних копалин.

Також Зеленський зазначив, що угода зі США можлива лише за умови надання Україні гарантій безпеки.