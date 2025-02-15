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Угода про корисні копалини — Зеленський зробив заяву

15 лютого 2025 18:08
Аркадій Пастула - Редактор
Угода про корисні копалини — Зеленський заявив, що вона не готова
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дав підписувати угоду про корисні копалини. За його словами, вона не готова.

Про це український лідер заявив у відповідь на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець у Мюнхені у суботу, 15 лютого.

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"Угода підписується на рівні міністрів. Я президент, тому я не дав підписувати міністрам, бо вона не готова, на мою думку", — наголосив Зеленський.

За його словами, угода ще не готова, аби захищати. Зеленський зазначив, що для нього дуже важливо говорити про інвестиції в Україну, тому має бути прописано юридично правильно.

Глава держави додав, що угода повинна бути зрозумілою.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої обговорили питання українського виробництва зброї.

Раніше Зеленський висловив невдоволення тим, що Дональд Трамп спершу зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

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