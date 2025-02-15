Зеленський обговорив з премʼєром Норвегії виробництво зброї та зміцнення оборони

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Зокрема, сторони обговорили українське виробництво зброї.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 15 лютого.

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Сторони обговорили зусилля, необхідні для справедливого й тривалого миру.

Окрему увагу приділили виробництву зброї в Україні, зокрема далекобійних ракет і дронів. За словами Зеленського, Норвегія вже безпосередньо інвестує в наш ОПК. Вони домовилися продовжувати співпрацю.

"Дякую Норвегії за всю допомогу Україні від самого початку повномасштабного російського вторгнення та за збільшення підтримки цього року. Розраховуємо, що впродовж року сума оборонної підтримки зростатиме. Це те, що зможе забезпечити сильну позицію України", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський заявив, що долю війни не можуть вирішувати лише кілька лідерів. Для ефективного тиску на Росію необхідна спільна позиція.

Також Зеленський заявив, що Україна готова до розміщення іноземних військових на своїй території.