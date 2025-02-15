Володимир Зеленський озвучив вимоги України на Мюнхенській безпековій конференції

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що офіційний Київ відкритий до розміщення іноземних військових на території нашої держави. Також Україні потрібні надійні безпекові гарантії.

Про це Зеленський заявив під час Мюнхенської безпекової конфереції у суботу, 15 лютого.

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За словами Зеленського, для ефективного захисту Україна потребує сильної армії, фінансової підтримки та реального механізму реагування на можливе повторне вторгнення Росії.

Глава держави під час виступу на Мюнхенській конференції окреслив головні вимоги для гарантування безпеки України до її вступу в НАТО.

"Дуже важко утримувати такий довгий кордон, тому нам потрібна армія. НАТО має бути в Україні, у нас має бути армія, порівнянна з російською — десь 1,3–1,5 мільйона військових", — заявив Зеленський.

Президент також додав, що проблема полягає не тільки у чисельності армії, а й у її фінансуванні.

"Нам потрібні реальні кошти, а зараз у нас вже великий дефіцит у бюджеті — близько 40 мільярдів доларів", — додав він.

Іноземні військові в Україні

Президент також звернув увагу, що Київ відкритий до розміщення військових іноземних держав на своїй території, але це питання ще потребує обговорення.

"Щодо іноземних військових — ми відкриті до такої ініціативи, але ми маємо це обговорити з лідерами держав. Зараз не хочу робити гучних заяв, але ми розуміємо, що це нам потрібно й нам це допоможе", — сказав Зеленський.

На додачу про тезу до військ союзників на території України, Зеленський закликав Європу створювати власні збройні сили. Він додав, що такий крок не повинен стати заміною, для військової міці НАТО.

Глава держави нагадав, що Росія може планувати розміщення своїх військ у Білорусі. Саме таки кроки держава-агресор здійснювала напередодні повномасштабного вторгнення.

Також Зеленський зробив важливу заяву про повернення РФ до кордонів. За його словами, Росія повинна принаймні повернутися до територіальних меж перед повномасштабним вторгненням в Україну 2022-го.

При всьому цьому, Зеленський додав, що наша держава планує вже в цьому році досягти миру. Задля цього важливо зараз напрацювати спільний план з Трампом. Зробити це планують протягом місяця.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Зеленський зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним лише в тому випадку, якщо "Україна буде готова до таких перемовин".

Також Зеленський заявив, що не зніме питання про членство України в НАТО. Він також звернув увагу, що Трамп не покликав європейців до столу переговорів.