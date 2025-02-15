Владимир Зеленский озвучил требования Украины на Мюнхенской конференции по безопасности

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что официальный Киев открыт к размещению иностранных военных на территории нашего государства. Также Украине нужны надежные гарантии безопасности.

Об этом Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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Предложения Зеленского в Мюнхене

По словам Зеленского, для эффективной защиты Украина нуждается в сильной армии, финансовой поддержке и реальном механизме реагирования на возможное повторное вторжение России.

Глава государства во время выступления на Мюнхенской конференции очертил главные требования для обеспечения безопасности Украины до ее вступления в НАТО.

"Очень трудно удерживать такую длинную границу, поэтому нам нужна армия. НАТО должно быть в Украине, у нас должна быть армия, сопоставимая с российской — где-то 1,3-1,5 миллиона военных", — заявил Зеленский.

Президент также добавил, что проблема заключается не только в численности армии, но и в ее финансировании.

"Нам нужны реальные средства, а сейчас у нас уже большой дефицит в бюджете — около 40 миллиардов долларов", — добавил он.

Иностранные военные в Украине

Президент также обратил внимание, что Киев открыт к размещению военных иностранных государств на своей территории, но этот вопрос еще требует обсуждения.

"Относительно иностранных военных — мы открыты к такой инициативе, но мы должны это обсудить с лидерами государств. Сейчас не хочу делать громких заявлений, но мы понимаем, что это нам нужно и нам это поможет", — сказал Зеленский.

В дополнение к тезису о войсках союзников на территории Украины, Зеленский призвал Европу создавать собственные вооруженные силы. Он добавил, что такой шаг не должен стать заменой, для военной мощи НАТО.

Глава государства напомнил, что Россия может планировать размещение своих войск в Беларуси. Именно такие шаги государство-агрессор осуществляло накануне полномасштабного вторжения.

Также Зеленский сделал важное заявление о возвращении РФ к границам. По его словам, Россия должна по крайней мере вернуться к территориальным границам перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022-м.

При всем этом, Зеленский добавил, что наше государство планирует уже в этом году достичь мира. Для этого важно сейчас наработать совместный план с Трампом. Сделать это планируют в течение месяца.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский встретится с российским диктатором Владимиром Путиным только в том случае, если "Украина будет готова к таким переговорам".

Также Зеленский заявил, что не снимет вопрос о членстве Украины в НАТО. Он также обратил внимание, что Трамп не позвал европейцев к столу переговоров.