Вирішувати долю війни не можуть кілька лідерів — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Мюнхені. Фото: Munich Security Conference

Вирішувати долю війни не можуть лише кілька лідерів. На Путіна потрібно тиснути разом. Тільки це допоможе досягти справжнього миру.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції в суботу, 15 лютого.

Читайте також:

Завершення війни в Україні — як досягнути сталого миру

За словами Зеленського, Путін не може запропонувати реальних гарантій безпеки. Він не дотримує слова, а Росії потрібна війна, аби утримати владу.

"Долю цієї війни не можуть визначити лише кілька лідерів: ні Трамп і Путін, ні я та Путін, ні будь-хто тут, у Мюнхені, удвох із Путіним. Ми маємо тиснути разом, щоб досягти справжнього миру", — зазначив Зеленський.

Він зазначив, що, по-перше, Європі потрібні власні Збройні сили та спільна зовнішня політика. Крім того, Вашингтон повинен побачити рівень європейської співпраці, аби сприймати її серйозно. Важливо продовжувати тиск на Росію, тому що саме це гарантує мир, а не слова Путіна, переконаний Президент України.

"Путін бреше. Він передбачуваний. І він слабкий. Ми маємо цим скористатися — тепер, а не потім. І ми маємо діяти як Європа, а не як групка розрізнених осіб. Нехай цей рік стане роком Європи — об'єднаної, сильної, безпечної та мирної. Мир для України. Мир для Європи. Мир для всього світу, для всіх ваших родин", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до розміщення іноземних військових на території держави. Це може стати однією з гарантій безпеки.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа повинна терміново розробити план дій щодо України. В іншому випадку, доля країни та Європи може скластись не найкращим шляхом.