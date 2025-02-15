Решать судьбу войны не могут несколько лидеров — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене. Фото: Munich Security Conference

Решать судьбу войны не могут лишь несколько лидеров. На Путина нужно давить вместе. Только это поможет достичь настоящего мира.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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По словам Зеленского, Путин не может предложить реальных гарантий безопасности. Он не держит слово, а России нужна война, чтобы удержать власть.

"Судьбу этой войны не могут определить только несколько лидеров: ни Трамп и Путин, ни я и Путин, ни кто-либо здесь, в Мюнхене, вдвоем с Путиным. Мы должны давить вместе, чтобы достичь настоящего мира", — отметил Зеленский.

Он отметил, что, во-первых, Европе нужны собственные Вооруженные силы и общая внешняя политика. Кроме того, Вашингтон должен увидеть уровень европейского сотрудничества, чтобы воспринимать его серьезно. Важно продолжать давление на Россию, потому что именно это гарантирует мир, а не слова Путина, убежден Президент Украины.

"Путин врет. Он предсказуем. И он слаб. Мы должны этим воспользоваться — теперь, а не потом. И мы должны действовать как Европа, а не как группка разрозненных лиц. Пусть этот год станет годом Европы — объединенной, сильной, безопасной и мирной. Мир для Украины. Мир для Европы. Мир для всего мира, для всех ваших семей", — сказал Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к размещению иностранных военных на территории государства. Это может стать одной из гарантий безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна срочно разработать план действий в отношении Украины. В противном случае, судьба страны и Европы может сложиться не лучшим путем.