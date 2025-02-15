Європі терміново потрібно створити план дій щодо України — Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Європі терміново потрібно створити власний план дій щодо України. В іншому випадку, ситуація може кардинально змінитись і не на користь Європи.

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав в соцмережі X в суботу, 15 лютого.

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За словами Туска, вже зараз потрібно підготувати план дій для України. Не можна втрачати часу.

"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки, інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Не обов'язково відповідно до наших власних інтересів", — написав Туск.

Повідомлення Дональда Туска. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розмістити іноземні війська на території нашої держави. Він наголосив, що країні потрібні гарантії безпеки.

За інформацією ЗМІ, Європа зараз таємно працює над тим, щоб відправити війська в Україну. Це має допомогти врегулювати війну з Росією.