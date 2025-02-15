Европе срочно нужно создать план действий по Украине — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Европе срочно нужно создать собственный план действий в отношении Украины. В противном случае, ситуация может кардинально измениться и не в пользу Европы.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X в субботу, 15 февраля.

Читайте также:

Европа должна иметь план для Украины

По словам Туска, уже сейчас нужно подготовить план действий для Украины. Нельзя терять времени.

"Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и нашей безопасности, иначе наше будущее будут решать другие глобальные игроки. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами", — написал Туск.

Сообщение Дональда Туска. Фото: скриншот

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина готова разместить иностранные войска на территории нашего государства. Он подчеркнул, что стране нужны гарантии безопасности.

По информации СМИ, Европа сейчас тайно работает над тем, чтобы отправить войска в Украину. Это должно помочь урегулировать войну с Россией.