Путін отримав потужного ворога через бажання роззброїти Україну — Шольц

Олаф Шольц. Фото: скриншот

Російський диктатор Володимир Путін хотів демілітаризувати Україну повністю. Натомість він побачив зворотний ефект.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 15 лютого.

Читайте також:

Путін помилився у розрахунках

Як зазначив Шольц, Путін намагався демілітаризувати Україну та повністю її роззброїти. Натомість російський диктатор отримав мільйонну армію, яка має найсучасніше озброєння.

"Путін хотів встановити маріонетковий режим в Україні, а натомість Україна — сильна демократична країна, яка впевнено рухається до членства в ЄС", — заявив Шольц.

Нагадаємо, Олаф Шольц також під час виступу заявив, що Європа не погодиться на те, щоб Україні нав'язали мир. Крім того, політик переконаний, що перемога Росії не приведе до миру та порядку.

Крім того, канцлер Німеччини зазначив, що Україна не залишиться без підтримки. За словами Шольца, європейські держави допомагатимуть нашій країні стільки, скільки буде потрібно.