Шольц запевнив, що Європа допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україну продовжуватимуть підтримувати й надалі. Європейські країни є головними союзниками України та робитимуть усе необхідне для підтримки, доки це буде потрібно.

Про це Олаф Шольц заявив на виступі під час Мюнхенської безпекової конференції.

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Він наголосив, що допомога Києву не обмежується лише воєнним періодом — навіть після завершення бойових дій Україна повинна отримувати військову підтримку.

"Саме ми, європейці, найбільше підтримуємо Україну і продовжуватимемо це робити. Навіть після завершення бойових дій необхідно забезпечувати країну зброєю", — заявив Шольц.

Ця заява канцлера пролунала на тлі дискусій щодо майбутнього оборонного співробітництва між ЄС та Україною. В Європі тривають обговорення довгострокових гарантій безпеки, які включають військову допомогу та розширення оборонних спроможностей України.

Також Олаф Шольц висловився щодо пропозицій для завершення війни в Україні.

А нещодавно канцлер Німеччини закликав визнати Бундестаг війну в Україні надзвичайною ситуацією для Європейського союзу.