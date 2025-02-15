Шольц заверил, что Европа будет помогать Украине столько, сколько нужно

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украину будут продолжать поддерживать и в дальнейшем. Европейские страны являются главными союзниками Украины и будут делать все необходимое для поддержки, пока это будет нужно.

Об этом Олаф Шольц заявил на выступлении во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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Он подчеркнул, что помощь Киеву не ограничивается только военным периодом — даже после завершения боевых действий Украина должна получать военную поддержку.

"Именно мы, европейцы, больше всего поддерживаем Украину и будем продолжать это делать. Даже после завершения боевых действий необходимо обеспечивать страну оружием", — заявил Шольц.

Это заявление канцлера прозвучало на фоне дискуссий относительно будущего оборонного сотрудничества между ЕС и Украиной. В Европе продолжаются обсуждения долгосрочных гарантий безопасности, которые включают военную помощь и расширение оборонных возможностей Украины.

Также Олаф Шольц высказался по поводу предложений для завершения войны в Украине.

А недавно канцлер Германии призвал признать Бундестаг войну в Украине чрезвычайной ситуацией для Европейского союза.