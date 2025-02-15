Путин получил мощного врага из-за желания разоружить Украину — Шольц

Олаф Шольц. Фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин хотел демилитаризовать Украину полностью. Вместо этого он увидел обратный эффект.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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Как отметил Шольц, Путин пытался демилитаризовать Украину и полностью ее разоружить. Вместо этого российский диктатор получил миллионную армию, которая имеет самое современное вооружение.

"Путин хотел установить марионеточный режим в Украине, а взамен Украина — сильная демократическая страна, которая уверенно движется к членству в ЕС", — заявил Шольц.

Напомним, Олаф Шольц также во время выступления заявил, что Европа не согласится на то, чтобы Украине навязали мир. Кроме того, политик убежден, что победа России не приведет к миру и порядку.

Кроме того, канцлер Германии отметил, что Украина не останется без поддержки. По словам Шольца, европейские государства будут помогать нашей стране столько, сколько будет нужно.