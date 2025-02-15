Путин получил мощного врага из-за желания разоружить Украину — Шольц

Шольц ответил, чего достиг Путин попыткой разоружить Украину
Российский диктатор Владимир Путин хотел демилитаризовать Украину полностью. Вместо этого он увидел обратный эффект.
Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.
Путин ошибся в расчетах
Как отметил Шольц, Путин пытался демилитаризовать Украину и полностью ее разоружить. Вместо этого российский диктатор получил миллионную армию, которая имеет самое современное вооружение.
"Путин хотел установить марионеточный режим в Украине, а взамен Украина — сильная демократическая страна, которая уверенно движется к членству в ЕС", — заявил Шольц.
Напомним, Олаф Шольц также во время выступления заявил, что Европа не согласится на то, чтобы Украине навязали мир. Кроме того, политик убежден, что победа России не приведет к миру и порядку.
Кроме того, канцлер Германии отметил, что Украина не останется без поддержки. По словам Шольца, европейские государства будут помогать нашей стране столько, сколько будет нужно.
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