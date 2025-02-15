Зеленский обсудил с премьером Норвегии производство оружия и укрепление обороны

Зеленский обсудил с премьером Норвегии производство оружия
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. В частности, стороны обсудили украинское производство оружия.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 15 февраля.
Встреча Зеленского с премьером Норвегии
Стороны обсудили усилия, необходимые для справедливого и прочного мира.
Отдельное внимание уделили производству оружия в Украине, в частности дальнобойных ракет и дронов. По словам Зеленского, Норвегия уже напрямую инвестирует в наш ОПК. Они договорились продолжать сотрудничество.
"Спасибо Норвегии за всю помощь Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения и за увеличение поддержки в этом году. Рассчитываем, что в течение года сумма оборонной поддержки будет расти. Это то, что сможет обеспечить сильную позицию Украины", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что судьбу войны не могут решать только несколько лидеров. Для эффективного давления на Россию необходима общая позиция.
Также Зеленский заявил, что Украина готова к размещению иностранных военных на своей территории.
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