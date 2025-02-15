Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський пояснив, що в діях Трампа його тривожить arrow

Зеленський пояснив, що в діях Трампа його тривожить

15 лютого 2025 13:00
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський пояснив, що його непокоїть дзвінок Трампа до Путіна
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що незадоволений, що Дональд Трамп спочатку зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що найбільша загроза буде, якщо спершу Трамп зустрінеться з Путіним.

Про це Зеленський повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

Читайте також:

Зеленського тривожать дії Трампа

Президент України зазначив, що цю думку він висловив Дональду Трампу. За словами Зеленського, в діалозі також має брати участь Європа, яка робить великий вклад у перемогу нашої держави.

Крім того, глава держави заявив, що Росія готується відправити війська в Білорусь. Саме так три роки тому окупанти розпочали повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував різку заяву глави Пентагона Піта Гегсета про "нереалістичний сценарій" вступу України до НАТО.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Мюнхенська безпекова конференція 2025
Реклама
Реклама
Реклама