Зеленський пояснив, що його непокоїть дзвінок Трампа до Путіна

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що незадоволений, що Дональд Трамп спочатку зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що найбільша загроза буде, якщо спершу Трамп зустрінеться з Путіним.

Про це Зеленський повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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Президент України зазначив, що цю думку він висловив Дональду Трампу. За словами Зеленського, в діалозі також має брати участь Європа, яка робить великий вклад у перемогу нашої держави.

Крім того, глава держави заявив, що Росія готується відправити війська в Білорусь. Саме так три роки тому окупанти розпочали повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував різку заяву глави Пентагона Піта Гегсета про "нереалістичний сценарій" вступу України до НАТО.