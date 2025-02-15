Зеленський пояснив, що його непокоїть дзвінок Трампа до Путіна

Зеленський пояснив, що в діях Трампа його тривожить
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що незадоволений, що Дональд Трамп спочатку зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що найбільша загроза буде, якщо спершу Трамп зустрінеться з Путіним.
Про це Зеленський повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.
Зеленського тривожать дії Трампа
Президент України зазначив, що цю думку він висловив Дональду Трампу. За словами Зеленського, в діалозі також має брати участь Європа, яка робить великий вклад у перемогу нашої держави.
Крім того, глава держави заявив, що Росія готується відправити війська в Білорусь. Саме так три роки тому окупанти розпочали повномасштабне вторгнення.
Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував різку заяву глави Пентагона Піта Гегсета про "нереалістичний сценарій" вступу України до НАТО.
Читайте Новини.LIVE!