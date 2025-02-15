Зеленский объяснил, что его беспокоит звонок Трампа к Путину

Зеленский объяснил, что в действиях Трампа его тревожит
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что недоволен, что Дональд Трамп сначала позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Он отметил, что самая большая угроза будет, если сначала Трамп встретится с Путиным.
Об этом Зеленский сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.
Зеленского тревожат действия Трампа
Президент Украины отметил, что это мнение он высказал Дональду Трампу. По словам Зеленского, в диалоге также должна участвовать Европа, которая делает большой вклад в победу нашего государства.
Кроме того, глава государства заявил, что Россия готовится отправить войска в Беларусь. Именно так три года назад оккупанты начали полномасштабное вторжение.
Напомним, Дональд Трамп прокомментировал резкое заявление главы Пентагона Пита Хегсета о "нереалистичном сценарии" вступления Украины в НАТО.
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