Зеленский объяснил, что его беспокоит звонок Трампа к Путину

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что недоволен, что Дональд Трамп сначала позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Он отметил, что самая большая угроза будет, если сначала Трамп встретится с Путиным.

Об этом Зеленский сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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Президент Украины отметил, что это мнение он высказал Дональду Трампу. По словам Зеленского, в диалоге также должна участвовать Европа, которая делает большой вклад в победу нашего государства.

Кроме того, глава государства заявил, что Россия готовится отправить войска в Беларусь. Именно так три года назад оккупанты начали полномасштабное вторжение.

Напомним, Дональд Трамп прокомментировал резкое заявление главы Пентагона Пита Хегсета о "нереалистичном сценарии" вступления Украины в НАТО.