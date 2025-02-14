Вступ України до НАТО — Трамп відреагував на висловлювання свого підлеглого Гегсета

Президент США Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla

Президент США Дональд Трамп відреагував на висловлювання очільника Пентагону Піта Гегсета щодо "нереалістичного сценарію" вступу України до НАТО. Американський лідер каже, що нічого подібного не чув.

Про це повідомила старший репортер Білого дому Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х в п'ятницю, 14 лютого.

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Реакція Трампа на слова Гегсета

На запитання репортера про те, що сенатор Роджер Вікер висловив "спантеличення і стурбованість" заявою Гегсета щодо виключення України з можливого вступу в НАТО, Трамп відповів, що не чув цього.

"Я цього не чув. Роджер — мій дуже хороший друг, а Піт, очевидно, робить чудову роботу", — заявив глава Білого дому.

Також Трамп зазначив, що "загалом" знав про позицію Гегсета щодо України, висловлену у його промові.

"Тож я поговорю з Роджером. Я поговорю з Пітом. Я все з’ясую", — додав президент США.

Повідомлення Джейкобс в Х

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів 2014 року та її вступ до НАТО є малоймовірними сценаріями. Також глава Пентагону додав, що питання визначення кордонів України є частиною поточних дискусій.