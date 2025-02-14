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Трамп прокоментував висловлювання Гегсета щодо України в НАТО

14 лютого 2025 22:50
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вступ України до НАТО — Трамп відреагував на висловлювання свого підлеглого Гегсета
Президент США Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент США Дональд Трамп відреагував на висловлювання очільника Пентагону Піта Гегсета щодо "нереалістичного сценарію" вступу України до НАТО. Американський лідер каже, що нічого подібного не чув.

Про це повідомила старший репортер Білого дому Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х в п'ятницю, 14 лютого.

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На запитання репортера про те, що сенатор Роджер Вікер висловив "спантеличення і стурбованість" заявою Гегсета щодо виключення України з можливого вступу в НАТО, Трамп відповів, що не чув цього.

"Я цього не чув. Роджер — мій дуже хороший друг, а Піт, очевидно, робить чудову роботу", — заявив глава Білого дому.

Також Трамп зазначив, що "загалом" знав про позицію Гегсета щодо України, висловлену у його промові.

"Тож я поговорю з Роджером. Я поговорю з Пітом. Я все з’ясую", — додав президент США.

Дональд Трамп про висловлювання Гегсета про Україну та НАТО
Повідомлення Джейкобс в Х

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів 2014 року та її вступ до НАТО є малоймовірними сценаріями. Також глава Пентагону додав, що питання визначення кордонів України є частиною поточних дискусій.

США НАТО Дональд Трамп Україна Піт Гегсет
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