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Трамп прокомментировал слова Гегсета о вступлении Украины в НАТО

14 февраля 2025 22:50
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Вступление Украины в НАТО — Трамп отреагировал на высказывания своего подчиненного Гегсета
Президент США Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент США Дональд Трамп отреагировал на высказывания главы Пентагона Пита Гегсета относительно "нереалистичного сценария" вступления Украины в НАТО. Американский лидер говорит, что ничего подобного не слышал.

Об этом сообщила старший репортер Белого дома Дженнифер Джейкобс в соцсети Х в пятницу, 14 февраля.

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На вопрос репортера о том, что сенатор Роджер Уикер выразил "недоумение и обеспокоенность" заявлением Гегсета об исключении Украины из возможного вступления в НАТО, Трамп ответил, что не слышал этого.

"Я этого не слышал. Роджер — мой очень хороший друг, а Пит, очевидно, делает замечательную работу", — заявил глава Белого дома.

Также Трамп отметил, что "в целом" знал о позиции Гегсета по Украине, высказанной в его речи.

"Поэтому я поговорю с Роджером. Я поговорю с Питом. Я все выясню", — добавил президент США.

Дональд Трамп про висловлювання Гегсета про Україну та НАТО
Сообщение Джейкобс в Х

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года и ее вступление в НАТО являются маловероятными сценариями. Также глава Пентагона добавил, что вопрос определения границ Украины является частью текущих дискуссий.

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