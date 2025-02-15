Трамп не знає що станеться із заручниками але закликає Ізраїль діяти

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має чіткої інформації про долю заручників у секторі Гази. Він наголосив, що Ізраїль повинен зайняти жорстку позицію в цьому питанні.

Про це повідомляє CNN.

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Трамп нагадав про свій ультиматум, у якому вимагав від ХАМАС звільнити всіх заручників до полудня суботи. Він зазначив, що ситуація змінилася, і бойовики радикального угруповання наразі демонструють готовність до поступок.

"Я не знаю, що станеться завтра о 12 годині. Якби це залежало від мене, я б зайняв дуже жорстку позицію. Я не можу сказати вам, що буде робити Ізраїль. Я б зайняв іншу позицію, але це залежить від ситуації. Послухайте, це залежить від того, що зробить Бібі. Це залежить від того, що зробить Ізраїль. Зараз я розумію, що вони повністю змінилися, ХАМАС повністю змінився. Вони знову хочуть звільнити заручників", — сказав він під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті.

Трамп також додав, що відповідальність за подальші дії лежить на прем’єр-міністрі Ізраїлю Беньяміні Нетаньяху.

Раніше цього тижня ХАМАС заявив про намір відкласти чергове звільнення заручників через нібито порушення перемир’я з боку Ізраїлю. Однак у четвер представники угруповання оголосили, що звільнення все ж відбудеться у визначені терміни.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп закликав ХАМАС звільнити заручників з полону.

CNN повідомив, що у Трампа звільнили понад 300 співробітників Національного управління ядерної безпеки.