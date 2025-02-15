Трамп не знает, что произойдет с заложниками, но призывает Израиль действовать

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет четкой информации о судьбе заложников в секторе Газа. Он подчеркнул, что Израиль должен занять жесткую позицию в этом вопросе.

Об этом сообщает CNN.

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Трамп напомнил о своем ультиматуме, в котором требовал от ХАМАС освободить всех заложников до полудня субботы. Он отметил, что ситуация изменилась, и боевики радикальной группировки сейчас демонстрируют готовность к уступкам.

"Я не знаю, что произойдет завтра в 12 часов. Если бы это зависело от меня, я бы занял очень жесткую позицию. Я не могу сказать вам, что будет делать Израиль. Я бы занял другую позицию, но это зависит от ситуации. Послушайте, это зависит от того, что сделает Биби. Это зависит от того, что сделает Израиль. Сейчас я понимаю, что они полностью изменились, ХАМАС полностью изменился. Они снова хотят освободить заложников", — сказал он во время разговора с журналистами в Овальном кабинете.

Трамп также добавил, что ответственность за дальнейшие действия лежит на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Ранее на этой неделе ХАМАС заявил о намерении отложить очередное освобождение заложников из-за якобы нарушения перемирия со стороны Израиля. Однако в четверг представители группировки объявили, что освобождение все же состоится в обозначенные сроки.

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить заложников из плена.

CNN сообщил, что у Трампа освободили более 300 сотрудников Национального управления ядерной безопасности.