Трамп не знает, что произойдет с заложниками, но призывает Израиль действовать

Трамп призывает Израиль действовать и высказался о заложниках
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет четкой информации о судьбе заложников в секторе Газа. Он подчеркнул, что Израиль должен занять жесткую позицию в этом вопросе.
Об этом сообщает CNN.
Трамп не знает, что будет с заложниками, которые в плену ХАМАС
Трамп напомнил о своем ультиматуме, в котором требовал от ХАМАС освободить всех заложников до полудня субботы. Он отметил, что ситуация изменилась, и боевики радикальной группировки сейчас демонстрируют готовность к уступкам.
"Я не знаю, что произойдет завтра в 12 часов. Если бы это зависело от меня, я бы занял очень жесткую позицию. Я не могу сказать вам, что будет делать Израиль. Я бы занял другую позицию, но это зависит от ситуации. Послушайте, это зависит от того, что сделает Биби. Это зависит от того, что сделает Израиль. Сейчас я понимаю, что они полностью изменились, ХАМАС полностью изменился. Они снова хотят освободить заложников", — сказал он во время разговора с журналистами в Овальном кабинете.
Трамп также добавил, что ответственность за дальнейшие действия лежит на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.
Ранее на этой неделе ХАМАС заявил о намерении отложить очередное освобождение заложников из-за якобы нарушения перемирия со стороны Израиля. Однако в четверг представители группировки объявили, что освобождение все же состоится в обозначенные сроки.
Напомним, ранее Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить заложников из плена.
CNN сообщил, что у Трампа освободили более 300 сотрудников Национального управления ядерной безопасности.
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