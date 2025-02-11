Трамп закликав ХАМАС звільнити заручників — чим пригрозив

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявив, якщо ХАМАС не звільнить усіх ізраїльських заручників до 15 лютого, то угода про припинення вогню буде скасована. За його словами, "почнеться справжнє пекло".

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" з посиланням на Associated Press.

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Трамп відповів на заяву ХАМАС про те, що подальше звільнення заручників буде відкладено, оскільки Ізраїль нібито порушив перемир'я.

Він наголосив, якщо до опівдня суботи, 15 лютого, не буде звільнено заручників, будуть відновлені воєнні дії.

"Якщо заручників тут не буде, розпочнеться справжнє пекло. Скасуйте перемир’я і всі ставки зроблено", — наголосив президент.

Водночас Трамп додав, що остаточне рішення ухвалювати Ізраїль. А відповідаючи на питання, чи приєднаються США до відповіді ХАМАСу, якщо заручників не звільнять, він підкреслив: "ХАМАС розуміє, що я маю на увазі".

Нагадаємо, у січні представники Ізраїлю, ХАМАС, США і Катару офіційно підписали угоду про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

За кілька днів після цього у Секторі Гази звільнили перших заручниць. Усі троє звільнених — жінки.